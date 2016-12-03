Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівський чиновник-хабарник вийшов на волю під заставу у 2 мільйони

Субота, 3 грудня 2016, 14:55

Начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець звільнився з-під варти під заставу у сумі 2 мільйони гривень. 

Про це повідомили в обласном управлінні СБУ.

"2 грудня Голець вніс заставу у 2 млн грн і вийшов із СІЗО", - повідомила речниця облуправління СБУ Мирослава Клячківська.

Як відомо, 19 листопада  Шевченківський райсуд Львова обрав Юрію Гольцю, якого затримали на хабарі, міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.

Голець підозрюється в отриманні хабаря у сумі 80 тис. грн. Мічені гроші дав підприємець, якому попередньо з боку управління міськради за умови "відкату" було обіцяно підряд на капремонт двох будівель.

Укрінформ

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
Львів
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: