Львівський чиновник-хабарник вийшов на волю під заставу у 2 мільйони

Начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець звільнився з-під варти під заставу у сумі 2 мільйони гривень.

Про це повідомили в обласном управлінні СБУ.

"2 грудня Голець вніс заставу у 2 млн грн і вийшов із СІЗО", - повідомила речниця облуправління СБУ Мирослава Клячківська.

Як відомо, 19 листопада Шевченківський райсуд Львова обрав Юрію Гольцю, якого затримали на хабарі, міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн.

Голець підозрюється в отриманні хабаря у сумі 80 тис. грн. Мічені гроші дав підприємець, якому попередньо з боку управління міськради за умови "відкату" було обіцяно підряд на капремонт двох будівель.

Укрінформ