Конгрес США схвалив бюджет Пентагону з $350 млн для України

Нижня палата Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету на 2017-й рік, який передбачає надання військової допомоги Україні на суму 350 млн доларів.

Про це повідомляє Голос Америки.

Відповідно до законопроекту, ініційованого сенатором Джоном Маккейном, загальний розмір військового бюджету США складе 618,7 млрд доларів.

При цьому сума коштів, яку американські законодавці пропонують для надання допомоги Україні, в тому числі летальних видів озброєнь, в наступному році збільшена до 350 млн. доларів із закладених в аналогічному документі на 2016 рік 300 млн. доларів.

Як повідомляло посольство України в США, перелік видів допомоги розширено за рахунок включення в нього надання коштів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги в підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування ЗСУ.

Законопроект також містить пряму заборону на використання наданих коштів на будь-яке двостороннє військове співробітництво з урядом Росії доти, доки Москва не припинить агресію в Україні і політику залякування союзників США по НАТО.

Наступного тижня законопроект буде направлений на розгляд в Сенат.