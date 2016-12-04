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Мінфін надав реєстр переселенців сумнівній колекторській компанії

Неділя, 4 грудня 2016, 06:59

Приватна компанія з сумнівною репутацією та офісом у Москві виграла тендер Мінфіну на проведення верифікації тимчасово переміщених осіб (ТПО) зі Сходу України.

Про це у своїй статті для DT.UA пише волонтер Леся Литвинова.

В рамках пілотного проекту з верифікації соціальних виплат тимчасово переміщеним особам, Міністерство фінансів надало реєстр переселенців колекторській фірмі, що має очевидні зв'язки з Росією, наділивши її повноваженнями, що йдуть в розріз з законодавством і правами людини.

Зазначається, що після звернення кількох переселенців, активісти, що спеціалізуються на юридичній допомозі ТПО, встановили, що дзвінки надходять  від колекторської фірми "Дельта М Юкрейн", яка вісім років працює в Україні. Хоча центральний офіс компанії, за її власною інформацією, знаходиться у Києві, вона також має офіс у Москві та контакт-центр у Воронежі.

З'ясувалося, що за підсумками тендеру, саме цю компанію Мінфін обрав в якості підрядника для проведення верифікації.

За її словами, в договорі, укладеному між міністерством та компанією 11 листопада, присутні декілька пунктів, що викликають питання. Так, незважаючи на те, що в ньому прописана "необхідність захисту персональних даних в межах чинного законодавства", виконавцю надається право залучати до виконання замовлення третіх осіб.

Ще більше запитань викликають технічні вимоги до верифікації. Так, пункт 1.1.1 договору, по суті, передбачає, що замовник надає виконавцю реєстр фізичних осіб-переселенців.

За її словами, сьогодні людей і організацій, яких може зацікавити подібний реєстр, стає все більше.

"По суті, база переселенців з набором персональних даних — це і повна база інформації про житло, що пустує, на непідконтрольних територіях; і список адрес, за якими проживають "вороги молодої республіки"; і клондайк для фахівців з афер на ринку житла й землевідведення; і багато чого іншого", – йдеться в статті.

Теми: переселенціМінфін
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