Перестрілка співробітників ДСО та поліції під Києвом: 5 загиблих

У ніч на неділю у с.Княжичі Броварського району в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook член колегії МВС і нардеп Антон Геращенко.

За його словами, карний розшук міста Києва працював над затриманням небезпечної банди грабіжників, яка системно грабувала будинки киян і жителів Київської області.

У цю ніч співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що чергове пограбування може статися в селищі Княжичі.

Туди виїхала група затримання карного розшуку та спецпідрозділ КОРД.

На одній з вулиць селища Княжичі в споруджуваному приватному будинку були розміщені поліцейські розвідники, завдання яких було стежити за обстановкою і подати команду на затримання бандитів.

"Планувалося класичне затримання банди грабіжників у той момент, коли вони спробують розпочати здійснення злочинного задуму. Однак трагічний ланцюг випадковостей завадив цьому здійснитися", - написав Геращенко.

За його інформацією, в цей час в одному з сусідніх будинків в автоматичному режимі спрацювала охоронна сигналізація.

На місце прибув наряд держслужби охорони, який помітив і затримав двох поліцейських розвідників.

"У той же час, група захоплення, судячи з усього, вирішила, що співробітники розвідки потрапили в біду, захоплені злочинцями, які їх виявили, і виїхали на мікроавтобусі на вулицю, де співробітники ДСО затримали поліцейських розвідників", - написав Геращенко.

Далі, між співробітниками ДСО та групою захоплення сталася перестрілка, що тривала якусь мить і забрала п'ять життів.

Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

Геращенко закликав не робити передчасних висновків і не влаштовувати спекуляцій на загибелі поліцейських.

"Слідчі прокуратури вже працює на місці трагедії і будуть посекундно відновлювати всі деталі того, що сталося і встановлювати причини того, як і чому все це стало можливим. Внутрішнє розслідування Національної поліції також буде повним, всебічним і чесним. Суспільство буде знати всю правду про цю трагедію", - запевняє він.

У той же час, Геращенко повідомив, що троє підозрюваних в розбої, яких готувалися зловити "на гарячому", почувши перестрілку, відмовилися від свого плану по грабежу і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 в бік Києва, де були затримані оперативниками.

У них вилучено вогнепальну зброю. Вони затримані і їм будуть пред'явлені звинувачення в скоєнні грабежі і розбоїв.

Українська правда