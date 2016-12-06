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Росія знову заблокувала резолюцію ООН про перемир’я в Алеппо

Вівторок, 6 грудня 2016, 01:31

Делегації Російської Федерації та КНР заблокували проект резолюції Ради Безпеки ООН про припинення протягом тижня бойових дій у сирійському місті Алеппо для доставки гуманітарної допомоги.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"Сьогодні Росія і Китай наклали вето на проект резолюції, який був підготовлений делегаціями Єгипту, Нової Зеландії і Іспанії", - зазначив Ніколенко.

Проект резолюції, за його словами, "мав на меті припинити бомбардування сирійського міста Алеппо впродовж семи днів для того, щоб створити умови для доставки гуманітарної допомоги постраждалому населенню в цьому регіоні". Крім того, документ містив заклик припинити вогонь на всій території Сирії, а також відновити політичний процес з урегулювання ситуації в цій країні.

"Одинадцять членів Ради Безпеки, в тому числі Україна, голосували на підтримку резолюції. Росія і Китай – як постійні члени Радбезу з правом вето, а також Венесуела як непостійний член голосували проти, делегація Анголи утрималась", - уточнив український дипломат.

Він зауважив, що під час засідання Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко виступив з гостро критикою дій російської сторони. Він, зокрема, наголосив, що РФ і сирійський режим, який вона підтримує, бомблять мирне населення, прикриваючись боротьбою з тероризмом. Крім того, український постпред порівняв ситуацію навколо Алеппо з тим, що Росія чинить на сході України.

"Росія використовує на Донбасі ті ж самі методи, що й в Сирії - спочатку розв'язує агресію, а потім намагається стати посередником", - заявив Єльченко.

Теми: СиріяООНРосіяКитай
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