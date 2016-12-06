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Коболєв назвав умови для закупівлі російського газу

Вівторок, 6 грудня 2016, 04:06
Коболєв назвав умови для закупівлі російського газу

"Нафтогаз" зможе закуповувати російський газ за умови вигідної цінової пропозиції, скасування правила "бери або плати" і при поставках газу повз окуповані території Донбасу.

Про це заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу 3s.tv, передає Інтерфакс-Україна.

Коболєв знову підтвердив позицію української сторони, згідно з якою "Газпром" крім вигідної цінової пропозиції повинен підписати додаткову угоду зі скасуванням правила "бери або плати" на період закупівлі газу, для отримання газу згідно здійсненої НАК передоплати.

Крім того, за його словами, в документі повинні бути чітко обумовлені пункти доставки газу на територію України, щоб уникнути його поставки на неконтрольовані території Луганської та Донецької областей.

"Відрегулювавши всі ці питання, ми зможемо купувати газ у "Газпрому". Політики в цьому питанні немає, це - юриспруденція і комерція. Все що є з політики - це рішення Кабінету міністрів України, яке зобов'язує нас купувати в Газпрому не більше 50% газу протягом року", - сказав Коболєв.

"Нам завжди цікаво мати широке коло постачальників. Якщо "Газпром", а він знає чого ми від нього хочемо, на цих переговорах погодиться прийняти ці умови, то існує ймовірність, що ми підпишемо додаткову угоду і будемо розглядати варіант покупки у них газу", - додав глава НАК.

Раніше "Нафтогаз" підтвердив готовність до проведення тристоронніх переговорів з газових питань з представниками російської сторони і Європейської комісії в найближчу п'ятницю, 9 грудня.

Як повідомлялося, в ході тристоронньої зустрічі попередньо планувалося обговорити питання транзиту газу через Україну і умови закупівлі газу у "Газпрому".

Нагадаємо, Україна вже рік не імпортує газ з боку Російської Федерації.

"Українська правда" в Threads

Теми: НафтогазгазГазпромРосія
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