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Омелян: Попри систему ProZorro, в "Укрзалізниці" досі є зловживання

Вівторок, 6 грудня 2016, 04:58

В компанії "Укрзалізниця" все ще фіксуються зловживання із закупівлі товарів, попри впровадження електронної системи ProZorro.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі Радіо Свобода.

"Зловживань – безліч, ці зловживання, на жаль, не тільки у відсотках, а у рази… В залежності від номенклатури, але буває від 10% до 50%, інколи кількаразове перевищення вартості товарів. Звичайно, полегшило те, що ми перейшли на систему ProZorro. Вже не буває дивних тендерів з викиданням учасників, але, незважаючи на нові механізми, люди намагаються працювати по-старому", – зазначив міністр.

"Поки що очікуваного результату я не бачу. Фактично пройшло сім місяців роботи і тих суттєвих зрушень, яких було обіцяно ним самим, тим більше зрушень, яких вимагало міністерство інфраструктури, Кабмін, на жаль, поки що не досягнуто. Є надзвичайно великий ресурс, який досі фактично використовується неефективно. Це питання Балчуна, щоб він налагодив роботу самої залізниці", – зазначив Омелян.

На запитання, чи є у Войцеха Балчуна терміни для реалізації свого завдання, Омелян відповів, що розраховує розібрати роботу керівника "Укрзалізниці" на спеціальні нараді.

"Це питання порушувалося перед прем’єр-міністром. Я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо провести спільну зустріч наглядової ради правління "Укрзалізниці" в присутності прем’єр-міністра, міністра інфраструктури для того, щоб фахово обговорити це питання. На жаль, ця спільна зустріч відкладається в силу якихось причин", – розповів Омелян.

Раніше глава "Укрзалізниці" Балчун заявив, що системне реформування ПАТ "Укрзалізниця" навіть при наявності безумовної політичної підтримки займе роки.

Теми: Укрзалізниця
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