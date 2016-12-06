Медведчук стверджує, що його хочуть убити

У русі "Український вибір" заявляють, що Печерський районний суд Києва зобов'язав Нацполіцію внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про можливу підготовку вбивства лідера руху кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті руху.

За словами заступника голови громадського руху "Український вибір" народного депутата Василя Німченка, фігурантами справи про нібито підготовку вбивства Медведчука є Андрій Левус, Сергій Висоцький, Микола Княжицький.

Згідно із заявою, 22 лютого 2016 року Медведчуку надійшло повідомлення про те, що 18 лютого 2016 року в Будинку офіцерів відбулася закрита нарада керівників різних організацій, в тому числі керівників "бойового крила Майдану" і тербатальйонів, на якому нібито Левус, Висоцький і Княжицький "наполягали на негайній фізичної ліквідації В. В. Медведчука як такого, що представляє загрозу для національно-демократичної України".

"Людина, яка попередила Віктора Медведчука про небезпеку і підготовку вбивства, зробила це з почуття вдячності за звільнення з полону близьких йому людей, що служить підтвердженням достовірності цієї інформації", – заявляють у Медведчука.

У політсилі стверджують, що починаючи з січня 2014 року "радикальні групи здійснили чотири озброєні напади на офіс громадського руху "Український вибір" а також напади на будинок Медведчука і підпал його будинку".

"Вищевикладені обставини і події в їх сукупності дають підстави вважати реальною загрозу вчинення злочину, яка може кваліфікуватися за частиною першою статті 14, частини другої статті 115 КК України, а саме – підготовка умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб", – резюмується в повідомленні.

Екс-заступник голови Служби безпеки України, народний депутат Андрій Левус прокоментував подібні звинувачення в своєму Facebook



"Розчарую Медведчука – об таку гадину руки шкода бруднити. Хочу просто його посадити і бажано в камеру до батальйона "Торнадо". З іншого боку хочу нагадати Медведчуку, що всі думки матеріальні і тут не вгадаєш, як спрацює карма", - пише він.



"Тому не гнівіть Всесвіт, кайтесь перед людьми, приходьте з визнанням своїх злочинів до прокуратури, тоді й карма буде очищена, і "Торнадо" задоволене", – заявив Левус.





Народний депутат Микола Княжицький теж відреагував на заяву "Українського вибору".



"Звичайно, це повна маячня і ідіотизм. Як сказав один знайомий " хіба що своїми заявами до інфаркту доведете")))", - написав він у Facebook.

Журналіст і депутат Сергій Висоцький також з гумором поставився до подібних звинувачень:



"О! Медведчук стверджує що я спільно з Андрієм Левусом і Миколою Княжицьким планував його убивство. Сергій "Лаккі Лучано" Висоцький. Красиво!", - написав він у соцмережі.



Українська правда