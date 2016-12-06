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Рада відв'язала зарплату бійців передової від зарплати строковиків

Вівторок, 6 грудня 2016, 10:15
Рада відв'язала зарплату бійців передової від зарплати строковиків

Верховна Рада прийняла постанову, якою скасувала встановлення зарплати військовослужбовців строкової служби на рівні контрактників.

За це рішення проголосували 235 депутатів.

Мова йде про скасування пункту в постанові про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави, яким на особливий період зарплата обох категорій встановлювалася на одному рівні.

Під час обговорення документу, депутати зазначали, що на передовій воюють лише бійці контрактної служби, тому вони повинні отримували вищу зарплату, ніж строковики, які участь у бойових діях не беруть.

Крім того, представник комітету з питань оборони Іван Вінник заявив, що комітет має намір розглянути питання про додаткову надбавку бійцям першої лінії на рівні 2500 грн, а другої – 1500 грн.

У свою чергу депутат від "Волі народу" Сергій Мельничук заявив, що надбавки за участь у бойових діях мають негативний бік, оскільки, за його словами, це іноді стає причиною провокацій на передовій.

Тим часом депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що необхідно не допустити зниження зарплати строковикам внаслідок прийняття цього рішення.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: арміязарплатиВерховна Рада
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