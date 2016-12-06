Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Серед церковних лідерів українці найбільше довіряють Філарету

Вівторок, 6 грудня 2016, 12:37

64,7% українців вважають себе православними, при цьому більшість з них відносять себе до УПЦ КП. Найвищий рівень довіри у глави УПЦ КП Філарета.

Про це йдеться у результатах опитування Центру Разумкова.

До православних себе відносять 64,7% українців, греко-католиками вважають себе 8,2%; 1,2% - протестантами, а 0,8% - римо-католиками, 12,7% опитаних ідентифікують себе як "просто християни, 11,4 не відносять себе до жодної релігії.

Найбільша кількість православних (39,5%) ідентифікують себе з УПЦ Київського Патріархату, 25,4% вважає себе "просто православними", 23,3% відносять себе до УПЦ Московського Патріархату, 4,8% - православних – вірні УАПЦ, а 1,3% - безпосередньо "приписують" себе до Руської (Російської) Православної Церкви.

 
Більшість українців відносять себе до УПЦ КП
центр разумкова

Серед церковних ієрархів найвищою довірою респондентів користується Патріарх Філарет. Повністю або скоріше йому довіряють 39,1% громадян України, скоріше, або зовсім не довіряють 12,9%. На другому місці за популярністю серед українців глава УГКЦ Святослав, йому довіряють 24,7% опитаних, не довіряють– 11,5.

Главі УПЦ МП, митрополиту Онуфрію довіряють 20,7%, не довіряють 26,0%.

 
Найбільшою довірою користується патріарх Філарет
центр разумкова

При цьому більшість православних українців - 46,2%, які відносять себе до православних, підтримують "звернення Верховної Ради України до Вселенського Патріарха Варфоломія із проханням надати автокефалію (незалежність) Православній Церкві в Україні".

За створення в Україні "Єдиної Помісної Православної Церкви, незалежної від інших церковних центрів за межами України?" виступають 44,3% українців, які вважають себе православними.

21,6% православних вважають, якщо Єдина Українська Помісна Православна Церква буде створена, то її повинен очолити глава УПЦ КП Філарет. 15,6% бачить на посаді глави "особу, яку визначить Вселенський Патріарх Варфоломій". 6,6% православних українців бачать у цій ролі Митрополита Онуфрія, предстоятеля УПЦ МП.

52,8% православних вагалися з відповіддю на це питання.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 листопада 2016 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально- демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування проводилося у 118 поселеннях (67 – міських і 51 – сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда

Теми: церкварелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: