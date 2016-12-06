ФСБ готове вручити звинувачення кримському журналісту Семені

Слідство у справі кримського журналіста Миколи Семени в Росії завершено, слідчий ФСБ РФ планує вручити йому звинувачувальний акт 7 грудня.

Як повідомляє "Крим.Реалії", незабаром справу спрямують до прокуратури, а потім – до суду.

Журналіста звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії (ч. 2 ст. 280.1 КК РФ) за статтю на сайті "Крим.Реалії" під заголовком "Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму". По суті, це колонка у розділі "Думки" з позитивною оцінкою блокади.

Слідство вирішило, що в ній Семена закликає до повернення півострова під контроль України, а отже й до порушення територіальної цілісності Росії.

Следствие по делу журналиста Семены завершено https://t.co/PSR9Vz0EW0 Получается, что Путин врал Сокурову, что за мнение у нас не судят? pic.twitter.com/0ge7HuFow4 — Грани.Ру (@GraniTweet) December 6, 2016

Журналіст заявив, що його публікація з'явилася в результаті дискусії, яка розгорнулася в українських ЗМІ після початку акції з торговельної блокади півострова, організованої у вересні 2015 року добровольцями й кримськотатарськими активістами.

На руках у слідчого опинилися скріншоти екрана комп'ютера Семени, причому зняті, вочевидь, у процесі написання тексту. Це дозволило журналісту заявити, що силовики отримали дистанційний доступ до його комп'ютера й організували спостереження.

19 квітня в Семени провели обшук, у нього вилучили техніку, архіви й "інші документи, які свідчать про підготовку статті екстремістського характеру", повідомили згодом у підконтрольній Росії прокуратурі Криму.

Адвокат Семени Олександр Попков зазначив: "Обшуки одночасно пройшли за сімома адресами. Ці дії схожі на елемент залякування, щоб розгромити журналістську мережу, щоб боялися й не писали".

Семена перебуває на підписці про невиїзд, займатися журналістикою не може.

Кілька днів тому під час Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у Брюсселі його нагородили премією імені Павла Шеремета "на знак визнання того, що він не побоявся ризикувати своєю волею й безпекою, відстоюючи свободу слова в Криму". Премію за Семену отримав головний редактор "Крим.Реалії" Володимир Притула.

Звинувачення просило лінгвістичну на предмет того, "чи є у статті Семени заклики до вчинення екстремістської діяльності?" і "чи є в тексті заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації?". Експерт вирішив, що заклики такі є, спрямовані вони до осіб, "зацікавлених у поверненні республіки Крим до складу України".

Сторона захисту подала клопотання про виключення цієї експертизи зі справи й зажадала провести психодіагностичне дослідження, щоб психолог оцінив, наприклад, міру суспільної небезпеки Семени й особливості його характеру.

До справи долучили експертизу професора Михайла Савви, який отримав політичний притулок у Європі, про те, що з погляду міжнародного права Крим не є частиною РФ, його визнано українською територією.

Семену в РФ включено до федерального переліку "терористів і екстремістів".