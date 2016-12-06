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Додон виступає проти відкриття офісу зв’язку НАТО в Кишиневі

Вівторок, 6 грудня 2016, 17:25

Новообраний президент Молдови, проросійський політик Ігор Додон заявив, що він категорично проти відкриття офісу зв'язку НАТО в столиці країни Кишиневі.

Про це він заявив сьогодні, 6 грудня, на прес-конференції, передає видання Report.md.

За словами Додона, влада навмисне затягує перевірку президентських виборів та процедуру складання присяги на пост президента країни, для просування певних проектів.

Йдеться, зокрема, про пенсійну реформу, призначення генпрокурора та імплементацію угоди щодо відкриття бюро НАТО в Кишиневі.

"Я категорично проти цієї ініціативи", - заявив Додон про відкриття офісу НАТО.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп підписали угоду про відкриття офісу зв’язку НАТО в Кишиневі.

Дану ініціативу розкритикували соціалісти та комуністи, які заявили, що відкриття такого офісу може порушити нейтральний статус країни. 

Раніше повідомлялося, що обраний президент Молдови Ігор Додон заявив, що ініціює всі необхідні процедури для відправлення у відставку міністра оборони Анатолія Шалару, який виступає за членство Молдови в НАТО.

Європейська правда

Теми: Молдова
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