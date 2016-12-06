Начальника управління Нацгвардії просять арештувати за штурм Майдану

У справі Майдану обвинувачення просить суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Гриняку, який під час Майдану був начальником управління громадської безпеки МВС.

Про це передає Громадське.

Гриняка звинувачують у порушенні трьох статтей ККУ під час Майдану: ст. 340, протидія мирним зібранням; ст. 365, перевищення влади; ст. 369, надання неправомірної винагороди бійцям Беркуту.

Прокуратура підозрює Гриняка в роздачі командирам "Беркуту" додаткових грошей за "хорошу роботу" на суму понад 30 млн грн.

Також його обвинувачують у керуванні штурмом Майдану в ніч з 18 на 19 лютого разом із начальником міліції громадської безпеки Києва Петром Федчуком, який з 2014 році перебуває в Росії і працює в її силових структурах.

Підтримати свого підлеглого до суду прийшло керівництво Нацгвардії. Зокрема, генерал-лейтенанти Юрій Аллеров, який є командувачем Національної гвардії, та Валерій Рудницький - заступник командувача.

Також на підтримку Гриняка прийшли депутати з партії "Народний фронт".

Наразі 10 депутатів, зокрема Микола Величкович, Микола Соляр, Михайло Бондар, Олександр Ганущин і Володомир Ар'єв пропонують взяти екс-начальника громадської безпеки МВС на поруки.

Повідомляється, що підозрюваний служив у зоні АТО з 2014 по 2015 рік.

Гриняк їздив до Італії у відрядження, проте прокуратура розцінила це, як спробу втечі.

На переконання обвинувачення, Гриняка необхідно залишити під вартою, оскільки він не ходив на допити.