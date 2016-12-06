Обрали держсекретаря Міністерства з окупованих територій

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Сергія Злакомана державним секретарем Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.

Наразі Злакоман є заступником міністра - керівником апарату Міністерства з окупованих територій.

Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом Олега Немчинова, що протягом року має право бути призначеним держсекретарем, якщо Злакоман відмовиться від посади або трапиться форс-мажор.

Немчинов є головою військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне й Заїченко Волноваського району Донецької області.

Як відомо, раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря й 4 заступників держсекретарів.

До призначення держсекретарів їхні повноваження виконують заступники міністрів - керівники апаратів, але не довше, ніж до 1 січня 2017 року.

У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.



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