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Держсекретарем Міноборони обрали заступника міністра

Вівторок, 6 грудня 2016, 21:57

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олександра Дубляна державним секретарем Міністерства оборони.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.

Наразі Дублян є заступником міністра - керівником апарату Міноборони.

Дублян народився 24 травня 1964 року, має звання генерал-полковника.

Військову службу почав в 1981 році курсантом Ташкентського вищого танкового командного училища.

З 1985 по 1995 рік проходив службу на посадах: командира танкового взводу, командира танкової роти, заступника командира танкового батальйону, командира танкового батальйону, заступника командира мотострілкового полку.

Брав участь у бойових діях на території Афганістану.

З 1995 по 1997 рік навчався в Академії Збройних сил України.

Після завершення навчання займав посади: заступника командира бригади, командира бригади, військового комісара Київського міського військового комісаріату, начальника Центрального управління Військової служби правопорядку в Києві й Київській області, начальника Військової служби правопорядку в Збройних силах.

У 2008 році закінчив Національну академію оборони України.

У 2015 році Дублян задекларував 265 880,38 гривень доходів.

Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом Олега Яцино, що протягом року має право бути призначеним держсекретарем, якщо Дублян відмовиться від посади або станеться форс-мажор.

Яцино є директором департаменту кадрової політики Міноборони.

Українські новини

Теми: Мінобороникадри
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