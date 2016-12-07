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Трамп продав всі акції, які йому належали

Середа, 7 грудня 2016, 00:32

Обраний президент США Дональд Трамп в червні продав всі акції, які йому належали.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Трампа.

"Портфель акцій" обраного президента включав акції Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co і безліч інших.

Представник Трампа Джейсон Міллер при цьому не уточнив, що він зробив з грошима, вирученими від продажу. При цьому Reuters пише, що гроші могли піти на оплату передвиборної кампанії.

В перехідній кампанії республіканця не надали документацію, пов'язану з продажем акцій. Згідно із законом Трамп може не розкривати інформацію про свої фінанси до травня 2018 року.

Видання пише, що продаж акцій дозволить зменшити ймовірність конфліктів, коли Трамп стане президентом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Трамп
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