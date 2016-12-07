Трамп продав всі акції, які йому належали

Обраний президент США Дональд Трамп в червні продав всі акції, які йому належали.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Трампа.

"Портфель акцій" обраного президента включав акції Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co і безліч інших.

Представник Трампа Джейсон Міллер при цьому не уточнив, що він зробив з грошима, вирученими від продажу. При цьому Reuters пише, що гроші могли піти на оплату передвиборної кампанії.

В перехідній кампанії республіканця не надали документацію, пов'язану з продажем акцій. Згідно із законом Трамп може не розкривати інформацію про свої фінанси до травня 2018 року.

Видання пише, що продаж акцій дозволить зменшити ймовірність конфліктів, коли Трамп стане президентом.