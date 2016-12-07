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Кабмін передумав закривати "Автомобільні дороги України"

Середа, 7 грудня 2016, 13:08

Кабмінет міністрів скасував рішення про ліквідацію публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 6 грудня, передають "Українські новини".

Згідно з ним, Кабмін скасував рішення з метою відновлення повноцінної діяльності компанії.

Необхідність прийняття такого рішення, на думку Міністерства інфраструктури, зумовлена тим, що понад 90% робіт з експлуатаційного утримання автодоріг загального користування виконують дочірні компанії підприємства.

"Варто зазначити, що зараз альтернативи на ринку дорожніх послуг з виконання таких робіт відсутні", – заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Також Кабмін доручив Мінінфраструктури протягом місяця розробити відповідні заходи щодо реформування ПАТ відповідно до закону про дорожній фонд.

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Як відомо, у вересні 2016 "Укравтодор" ініціював призупинення ліквідації державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України".

У вересні 2015 року "Укравтодор" почав ліквідаційну процедуру державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України".

У 2015 році державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, скоротила збиток на 7,1%, або на 16,559 млн гривень до 215,749 млн гривень порівняно з 2014 роком.

У 2015 році підприємство збільшило чистий дохід на 34,34%, або на 710,456 млн гривень до 2,779 млрд гривень у порівнянні з 2014 роком.

Компанія "Автомобільні дороги України" займається будівництвом автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг.

Її єдиним акціонером є Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор".

Теми: дорогиКабінет міністрів
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