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Ходаковський: із "ДНРівським паспортом" квиток до РФ не купиш

Середа, 7 грудня 2016, 13:47

Засновник батальйону бойовиків "Восток" Олександр Ходаковський їздить до Росії за українським паспортом, а не за документами так званої "ДНР".

Про це він розповів у ході онлайн-конференції, повідомляє "ОстроВ".

"Кордон наш із Росією я проходжу за українським паспортом, бо квитки на літак за "ДНРівським паспортом", як мені сказали, купити не можна", – заявив Ходаковський, хоча авіасполучення між Україною й Росією вже рік немає.

Але "республіканським паспортом" він вихваляється:

"Як посвідчення особи я скрізь показую, причому пишаючись потай, ДНРівський паспорт", – заявив Ходаковський.

Як відомо, Росія не визнала існування самопроголошених "республік" Донбасу – а отже не може визнати й так звані "паспорти" формувань "ДНР" і "ЛНР", які Україна визнала терористичними організаціями.

Олександр Ходаковський – колишній співробітник Служби безпеки України, з перших днів російської гібридної війни проти України зрадив присязі й став одним із лідерів бойовиків Донбасу. Він створив і очолив батальйон "Восток", але вже не обіймає посад у "ДНР".

Ходаковський – прихильник приєднання Донбасу до Росії, але перебуває в конфронтації з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

Теми: ДонбаспаспортсепаратизмРосія
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