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Американські сенатори Маккейн і Грем відвідають Україну в кінці року

Четвер, 8 грудня 2016, 03:06

Глава комітету у справах збройних сил Сенату Джон Маккейн і член сенатських комітетів у справах збройних сил, юридичних питань і бюджету Ліндсі Грем планують відвідати Україну в кінці грудня.

Про це повідомляє прес-центр посольства України в США

"Сенатор Грем запевнив у тому, що питання підтримки України і надалі буде ставитися до пріоритетів його діяльності, і підтвердив намір відвідати Україну в кінці грудня спільно з головою комітету у справах збройних сил Маккейном", - сказано в повідомленні за підсумками зустрічі Грема з віце -прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе і послом України в США Валерієм Чалим.

Сторони обговорили пріоритетні питання, пов'язані з протидією агресії Росії проти України.

Українська сторона в свою чергу подякувала сенатора за підтримку в ухваленні Конгресом законодавчих актів, які передбачають збільшення США фінансової допомоги Україні, а також допомоги з питань безпеки.

Окрему увагу в ході зустрічі приділено подальшим спільним крокам з метою забезпечення прийняття Сенатом і вступу в силу закону "Про підтримку стабільності і демократії в Україні".

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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