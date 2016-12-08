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На Закарпатті СБУ викрила митників, які "кришували" контрабанду

Четвер, 8 грудня 2016, 05:26

Служба безпеки України викрила на Закарпатті канал незаконного переміщення товарів на територію України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, на митному посту "Лужанка" окремі працівники Закарпатської митниці пропускали автомашини з товарами без митного оформлення та з незаконним звільненням від митного контролю.

Зокрема співробітники СБ України повернули на повторний огляд мікроавтобус, що вже пройшов митний та прикордонний контроль. Під час переогляду правоохоронці виявили понад одну тонну вантажу (одяг, взуття, аксесуари та запчастини до смартфонів), завезеного в Україну без проходження обов’язкових митних процедур.

Контрабанду вилучено. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження проти посадовців Закарпатської митниці.

Теми: СБУмитницяЗакарпаттяконтрабанда
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