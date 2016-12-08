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Сольвар пояснив, чому не вказав багатомільйонну нерухомість у декларації

Четвер, 8 грудня 2016, 10:18

Депутат від БПП Руслан Сольвар стверджує, що ніколи не приховував наявність у своєї матері дорогої нерухомості, про яку йшлося в розслідуванні "Наших грошей".

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

"У зв’язку з черговою хвилею тиражування цієї "таємниці" хочу вкотре повторити, що ніколи не приховував факту володіння Сольвар Марією Володимирівною тим майном, про яке писали у ЗМІ. Це відкрита інформація, у повному обсязі відображена в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Нерухомість, про яку йде мова, була придбана ще до початку моєї роботи в парламенті", – повідомив він.

Сольвар також пояснив, що не вніс у декларацію це майно у зв'язку з тим, що матір померла ще влітку, тобто до початку кампанії електронного декларування.

"За українським законодавством, право власності на спадщину вступає в силу протягом півроку. Тож на момент заповнення декларації, згадана нерухомість не мала фізичного власника, через що і не потрапила до моєї декларації", – заявив він.

Також депутат запевнив, що ще з 2012 року не має стосунки до низки компаній, про його володіння якими також йшлося в сюжеті.

Як відомо, у згаданому сюжеті йшлося про те, що на матір Сольвара записані дві квартири і один будинок на загальну суму 36 млн гривень. При цьому майже в усіх деклараціях Сольвара вказано, що він практично не заробляє грошей і живе у невеликій орендованій квартирі в Ірпені.

Українська правда

Теми: декларації
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