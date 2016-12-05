Нардеп без житла не вказав у декларації нерухомість матері на 36 млн - ЗМІ

Народний депутат від БПП Руслан Сольвар, не вказав у електронній декларації нерухомість на десятки мільйонів гривень, яка записана на його матір та родичів.

Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом", оприлюдненому 5 грудня.

Журналісти звертають увагу, що щороку народний депутат Руслан Сольвар здає практично пусту декларацію. В ній він не має ні житла, ані автівки, а живе Сольвар на депутатську зарплатню.

Так у декларації за 2011 р. увесь його дохід склав 24 тисячі гривень. У 2012 р. нардеп із незазначених джерел отримав 3 мільйона гривень, які одразу витратив. У 2013 р. весь дохід Сольвара – депутатська зарплатня і матеріальна допомога, загалом 235 тис грн. У 2014 р. нардеп отримав 163 тис грн. зарплатні. Минулого, 2015 року, Сольвар задекларував лише 77 тисяч гривень зарплатні.

В електронній декларації нардеп згадав, що з 2012 року винаймає квартиру у 63 кв.м. Фастові. Керівник ОСББ підтвердив журналістам, що нардеп справді приписаний у його будинку. Водночас, за словами сусідів, Сольвар там не проживає, а справжня власниця квартири – Світлана Морковниченко – є співробітницею у одній із компаній нардепа, йдеться у розслідуванні.

Водночас 82-річна мати Сольвара – Марія, у минулому – вчителька, володіє нерухомістю загальною вартістю щонайменше 36 мільйонів гривень:

1) Квартира по вулиці Звіринецькій, 59 (ЖК "Тріумф", бізнес-клас, 2 тис дол./кв.м.): 11 000 000 грн (нинішня вартість -ред.)

2) Квартира по вул. Гончара, 35 (бізнес-клас, по 2 тис дол/кв.): 7 500 000 грн.

3) Будинки в селі Рожівка (Броварський р-н, Київська обл.): 18 000 000 грн.

4) Офісні приміщення по вул. Кудрі, 12 і вул. Кудрі, 14: не обраховується

Порожня декларація нардепа особливо загадково виглядає на тлі його бізнес-минулого, зазначають "Наші гроші".

Руслан Сольвар вперше був обраний народним депутатом від УДАРу в 2012 році. До політичної кар’єри він тривалий час займався бізнесом.

Зокрема, у 1997 заснував ПП "Укрторгконтракт-С" (гуртова торгівля), у 1999 р. створив ТОВ "Укрзернотранс" (транспортно-експедційні послуги), у 2001 виступив одним із співзасновників ТОВ "Укрзернотранс-К" (торгівля і перевезення, у 2004 вийшов зі складу власників однак лишався комерційним директором фірми до обрання в парламент), того ж року створив фірму ПП "Фреш Лайн" (діяльність транспортних агентств).

Також із Сольваром пов’язують ще низку фірм, наприклад ТОВ "Метрудтранс", котра займається перевезенням деревини й цього року, за даними "Наших Грошей", отримала від державних лісгоспів близько 117 млн грн. за такі послуги.

Свою передвиборчу кампанію, зокрема, Сольвар також вибудував на тому, що він є "господарником" і меценатом. Наприклад, у передвиборчих роликах неодноразово наголошувалося, що за участі Сольвара на Київщині збудовано 7 храмів. Натомість через 5 років після обрання вони так і лишились недобудованими, зазначає видання.