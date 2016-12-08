ЄС схвалив механізм, що розблокує безвіз для України

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, погоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.

Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні.

"Ця угода є збалансованою, а це надзвичайно важливо для ефективності і довіри до політики лібералізації візового режиму ЄС. Нинішній механізм призупинення недостатній, і тепер буде покращений. В той же час той факт, що ми досягли угоди, має відкрити двері для подальшого прогресу лібералізації візового режиму, переговорів з іншими країнами, які відповідають всім необхідним вимогам", - сказав міністр внутрішніх справ Словаччини, яка головує у Раді ЄС.

Тепер, коли угоду було підтверджено Комітетом постійних представників, постанову буде направлено до Європейського парламенту на голосування в першому читанні і для прийняття Радою ЄС.

Основна мета переглянутого регламенту - зміцнення механізму призупинення. Державам-членам буде легше повідомити про обставини, які можуть спричинити призупинення дії, шляхом включення Єврокомісії в механізм з власної ініціативи, і доручивши комісії направляти щорічні доповіді Європарламенту і Раді ЄС щодо того, чи продовжують треті країни відповідати необхідним безвізовим критеріям.

Згідно з проектом закону, держави-члени та Єврокомісія зможуть ініціювати механізм призупинення. Комісія буде займатися моніторингом ситуації у країнах, що мають безвізовий режим з ЄС, і звітуватиме Європарламенту та Раді ЄС про те, чи відповідають країни умовам надання безвізового в'їзду, зокрема, таким, як повага до прав людини.

Після повідомлення держави-члена (або запит простою більшістю держав-членів, або на основі власної доповіді) Єврокомісія матиме один місяць на те, щоб прийняти рішення про призупинення безвізового в'їзду протягом дев'яти місяців. Це рішення набуде чинності автоматично.

Протягом періоду призупинення Єврокомісія спільно з зацікавленими країнами має знайти вирішення ситуації, яка призвела до призупинення дії безвізу.

Якщо ситуація не зміниться, то Єврокомісія не пізніше двох місяців до закінчення 9-місячного терміну може представити пропозицію продовжити тимчасове відновлення візового режиму на додатковий період до 18 місяців. Європарламент і держави-члени ЄС можуть заперечувати проти цього рішення.

Європейська правда