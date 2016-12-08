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Ситник поскаржився, що НАЗК не дає НАБУ повного доступу до декларацій

Четвер, 8 грудня 2016, 10:56

НАЗК не надало повного доступу НАБУ до електронних декларацій високопосадовців.

Про це на брифінгу у четвер заявив голова НАБУ Артем Ситник.

"Мені принесли справи щодо перевірки електронних декларацій. Ці справи стосуються суддівської влади та представників парламенту. На жаль, ми не знайшли розуміння в НАЗК, просили повний доступ до декларацій, але розуміння ситуації ми не побачили", – сказав він.

"Користуючись нагодою, просимо надати повний доступ до декларацій, у тому числі і працівників СБУ", – додав Ситник.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: деклараціїНАБУНАЗК
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