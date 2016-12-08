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Клімкін: Росія хоче легалізувати свій контроль на Донбасі

Четвер, 8 грудня 2016, 13:19

Кількість жертв російської військової агресії на Донбасі досягла 10 тисяч, Москва використовує війну як механізм тиску на Європу.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін у виступі на міністерському засіданні ОБСЄ, повідомляє з Гамбурга кореспондент "Європейської правди".

"Кількість жертв російської війни проти України зросла до 10 тисяч людей. Сотні лишаються незаконно ув’язненими на окупованій території та в Криму. Близько 1,7 млн українців були вимушені залишити свої домівки і стали внутрішніми переселенцями", - розповів зокрема він.

Клімкін стверджує, що на переговорах щодо врегулювання на Донбасі Росія тисне на партнерів, використовуючи загрозу ескалації конфлікту.

"Коли Росія погоджується на припинення вогню лише після політичних поступок України, і під цими поступками вона бачить легалізацію контролю Росії на Донбасі, це для нас неприйнятно і повністю суперечить Мінським угодам", - наголосив глава МЗС України.

Як повідомлялося, у виступі на засіданні ОБСЄ Павло Клімкін заявив, що санкції проти Росії мають лишатися, доки РФ не піде з Криму.

Теми: МЗСРосія
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