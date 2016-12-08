На посаду держсекретаря Мінрегіону подався екс-помічник Царьова

На посаду державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства претендує Костянтин Сомсіков, який був помічником "регіоналів" Юрія Самойленка та Олега Царьова.

Про це повідомляє моніторингова місія "ДоброЧесно".

Сомсіков був помічником Царьова на платній основі. Зараз він не працює. Свого часу цей кандидат був депутатом Дніпропетровської міськради від "Партії регіонів".

На посаду держсекретаря Мінрегіону претендують ще 10 осіб: Сергій Білоус, Максим Дорофеєв, Андрій Діхтярчук, Андрій Замогильний, Максим Ковальський, Максим Малашкін, Владислав Мельник, Денис Напрієнко, Євген Фишко та Сергій Черкашин.

Сергій Білоус свого часу був членом Соцпартії, у 2006-2007 роках був помічником нардепа Сергія Чукмасова (СПУ), а в 2012-2014 роках – нардепа від "Партії регіонів" Костянтина Гузенка,, якого ЗМІ пов’язують із Олександром Вілкулом.

У 2011-2013 роках Білоус був фіндиректором ТОВ "Укрземресурс", яке пов’язане з екс-нардепом від СПУ Миколою Рудьковським.

Владислав Мельник – головний економіст центру "Нова соціальна та економічна політика", співзасновниками якого є перший заступник екс-голови АП Сергія Льовочкіна Ірина Акімова і член наглядової ради "Стиролу" Дмитра Фірташа Марія Беззубова.

Денис Напрієнко не працює, але є засновником ТОВ "Єдині промислові системи України" і має частку у ТОВ "Снеш Бордз", співзасновником якого з 2004 до 2009 року значився помічник "регіонала" В'ячеслава Богуслаєва Андрій Жеманюк. Із помічницею Євгена Мураєва Оксаною Регентюк він заснував ГО "Організація розвитку "Єдина країна".

Брат цього кандидата Павло Напрієнко є депутатом Одеської облради від "Опоблоку", у 2007-2012 роках він був помічником Сергія Льовочкіна.

Андрій Діхтярчук – радник голови Київської облдержадміністрації. Був радником голови Київської ОДА Максима Мельничука, якого підозрюють у вимаганні хабаря у 200 000 грн. Також був помічником нардепа Юрія Савчука, якого вважають близьким до групи "Приват".

У 2011 році Діхтярчука затримували при отриманні хабара у 80 000 грн, але справу закрито.

Максим Ковальський – директор ТОВ "Лісова Гільдія" і співзасновник низки фірм. "Земюрконсалтингом" володіє разом із Леонідом Шморгуном – багаторазовим депутатом Вишгородської райради, екс-помічником "регіонала" Калетніка та комуніста Ткаченка.

Андрій Замогильний – заступник директора КП "Спецжитлофонд", очолював КП "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт" при Олександрі Попові. Під час його керівництва виникла низка тендерних скандалів.

Максим Малашкін – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – керівник апарату. У 2006-2014 роках працював у Вінницькій міськраді, а потім разом із Володимиром Гройсманом перейшов у Мінрегіонбуд.

Максим Дорофеєв – директор Департаменту нормативно-правового регулювання Мінрегіонбуду, з 2013 року працював у 4-х міністерствах.

Євген Фишко – перший віце-президент ВСГО "Асоціація агенцій регіонального розвитку України" і співзасновник ТОВ "Західний реєстр".

Сергій Черкашин – в.о. директора ДП "Українські гозорозподільні мережі", створеного влітку 2015 року за ініціативи Володимира Демчишина.

Олена Рощенко, УП