Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для реструктуризації боргу Яресько наймала американських лобістів

Четвер, 8 грудня 2016, 14:21

Перед укладенням договору між Україною та зовнішніми приватними кредиторами про реструктуризацію боргу уряд України для просування своєї позиції користувався послугами американських лобістів.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Битва за Вашингтон. Лобі Яценюка-Яресько".

Лобістські послуги надала впливова компанія APCO Worldwide Inc, яка має 600 штатних працівників у 35 країнах світу й майже 120 мільйонів доларів доходу у 2015 році. В її керівництві працюють переважно колишні урядовці, політики та посли, що спеціалізуються на "кризах управління та чутливих політичних питаннях".

Ця компанія добилася уваги до українського питання з боку провідних американських медіа. New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post, Voice of America, Reuters, CNN та Bloomberg брали інтерв'ю у тодішнього міністра фінансів України Наталії Яресько, яку вони прозвали "hero minister" ("міністр-герой").

Також про необхідність реструктуризації Яресько розповідала у низці провідних інституцій.

Лобіювання такого урядового "успіху" обійшлося у 120 тисяч доларів. Рахунок на річні послуги піар-компанії APCO Worldwide оплатив Конгрес Українців Канади за підписом його президента Павла Грода.

Яресько пояснила, що обрала саме цю компанію, оскільки добре знайома з її представником – Томасом Еймонд-Ларітасом. В Україні він відомий тим, що з 2006-го до 2009 року працював президентом Фонду Віктора Пінчука.

"Я особисто знала Томаса Еймонд-Ларітаса протягом багатьох років, задовго до того, як він став президентом Фонда Віктора Пінчука", – пояснила вона у коментарі УП.

Свій вклад в українське питання APCO Worldwide Inc оцінило у "3,8 мільярди доларів США, заощаджених бюджетом України".

"Порятунок країни від економічного колапсу", зі слів американських лобістів, забезпечила "підтримка Міжнародного Валютного Фонду та реструктуризація державного боргу".

Як відомо, уряд Яценюка наполягав, що добився реструктуризації на вигідних для України умовах. У той же час експерти стверджували, що договір містить багато негативів для української економіки.

Українська правда

Теми: ЯреськоЯценюкекономікаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Яресько
Яресько розповіла, як треба буде відбудовувати Україну після війни
Ексміністерка фінансів Яресько подолала історичне банкрутство в Пуерто-Рико
Радник Зеленського пропонує викупити цінні папери, випущені за Яресько
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: