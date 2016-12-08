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Розгляд справи щодо трагедії 2 травня в Одесі знову затягують

Четвер, 8 грудня 2016, 15:52

Оновлена колегія Малиновського райсуду Одеси не змогла у четвер продовжити розгляд резонансної "справи 2 травня" в частині подій на Грецькій площі.

Під час оцінки готовності до слухання справи виявилось, що на засідання суду не з'явилися потерпілі.

"Здійснено телефонні дзвінки більш як тридцяти потерпілим, однак через різні причини та обставини ніхто з них до суду не з'явився", - доповіла колегії секретар суду, пише Укрінформ.

Після виходу з нарадчої кімнати головуючий на судовому процесі суддя Віктор Корой оголосив рішення: "через неявку потерпілих наступне засідання суду відбудеться у п'ятницю, 9 грудня".

У свою чергу, представник державного обвинувачення Володимир Буткевич повідомив, що прокуратура Одеської області запропонує облуправлінню Національної поліції забезпечити явку потерпілих до залу суду або отримати письмові заяви з проханням розглядати справу без їхньої участі.

Як відомо, 2 грудня оновлена колегія суддів Малиновського райсуду Одеси вирішила заново розглянути "справу 2 травня" через заміну судді: замість Сергія Журика, що серйозно занедужав, введено до складу колегії суддів Олексія Старикова.

На підтримку такого рішення висловилась частина адвокатів і підсудних, які вважають, що це дасть змогу також повернутися до розгляду питань про повторне зачитування обвинувального акта прокуратури і можливого повернення його слідчим на доопрацювання.

Малиновський райсуд Одеси розглядає обставини скоєння злочинів великою групою осіб під час масових заворушень 2 травня 2014 року (в частині подій на Грецькій площі).

Першими жертвами сепаратистськи налаштованих бойовиків стали уболівальники одеського "Чорноморця", на яких було вчинено напад у районі Соборної площі.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були заздалегідь сплановані й організовані, у сутичках та вогні загинули 48 осіб і більше двохсот отримали поранення.

Обвинувачення інкримінує 22 підсудним скоєння злочину за ознаками ч. 2 ст. 294 (масові безлади, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

П'ятеро обвинувачених, в тому числі громадяни України Долженков, Корчинський, Романюк та громадяни Російської Федерації Сакауов і Мефьодов перебувають у СІЗО.

На попередніх засіданнях суду свідки, в тому числі офіцер поліції, підтвердили їх активну участь у масових заворушеннях.

Теми: Одесасуд
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