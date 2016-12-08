Рада знову провалила закон про спецконфіскацію

Верховна Рада відмовилася прийняти у першому читанні урядовий законопроект про повернення незаконно набутих коштів та майна, який мав дозволити повернути гроші та майно представників попередньої влади.

За це проголосували 176 депутатів із 226 необхідних.

Нардепи також не змогли назбирати голосів на те, щоб відправити документ на доопрацювання.

Зокрема, перед голосуванням з критикою цього документу виступали представники "Батьківщини", які наполягали, що ця норма може застосовуватися до звичайних людей, які не зможуть себе захистити, а також представники "Самопомочі", які казали, що нереформована прокуратура не має отримувати таких повноважень, а також що проти України буде багато позовів у Європейський суд з прав людини.

Тим часом за прийняття документу традиційно виступали представники "Народного фронту", які заявляли про необхідність наповнення бюджету грошима екс-президента Віктора Януковича.

Як відомо, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило. Пізніше їм все ж вдалося включити документ в порядок денний.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.

Олег Шанковський, УП