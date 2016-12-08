Панов звинуватив ФСБ у тортурах

Громадянин України Євген Панов, обвинувачений у справі про організацію терактів в Криму, написав заяву в СК РФ зі скаргою на катування, які, за його словами, застосовувалися до нього протягом шести днів після затримання в ніч на 7 серпня 2016 року.

Про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на адвоката Панова Дмитра Дінзе.

У заяві говориться, що Панова затримали близько четвертої ранку 7 серпня на КПП в Армянську, коли він на своїй машині намагався в'їхати до Криму з боку України.

Його попросили вийти з машини для огляду, після чого вдарили по голові якимось предметом і з мішком на голові відвезли в якесь приміщення, де почали катувати, б'ючи залізною трубою і підвішуючи за наручники.

На запитання про причини того, що відбувається йому відповіли, що це розплата "за спільні поїздки з Олексієм Сандулом" (людина з таким ім'ям була на опублікованому 11 серпня відео допиту Панова).

Також в той день його вивели на вулицю, заявивши, що розстріляють, і ненадовго зняли мішок з голови - за цей час він встиг розгледіти двох чоловіків, яких, як пише видання, готовий впізнати.

Увечері 7 серпня Панова відвезли, як він вважає, в Сімферополь, де продовжували катувати з використанням електричного струму, за його словами, до 9 серпня.

З публікації випливає, що в цей день його відвезли в суд, де він вперше побачив другого фігуранта справи Андрія Захтія. Суд заарештував їх обох на 15 діб за нецензурну лайку на вулиці.

Раніше Дмитро Дінзе розповідав, що Панова заарештували за лайку на наступний день після затримання, тобто 8 серпня; таку ж дату арешту Захтія називав адвокат останнього Ілля Новіков.

Після суду Панов провів два дні в ізоляторах тимчасового тримання, а 11 серпня (на наступний день після оголошення ФСБ про запобігання терактам) суд в Сімферополі заарештував його за підготовку диверсії.

За словами Панова, свідчення, які були зняті на камеру і опубліковані 11 серпня, він дав під тортурами. Крім того, він підписав всі документи, які йому давали співробітники ФСБ.

У заяві в СК Панов просить перевірити дії тих, хто його затримав і катував, і притягнути їх до кримінальної відповідальності, пише "Медіазона"

"Вперше нагодували і дали випити води йому тільки в СІЗО, каже Панов. Про катування він розповідав призначеному слідством адвокату Ользі Помозовій, яку побачив в будівлі ФСБ в Севастополі. "Адвокат запитала мене: "Тебе били?", при цьому вона говорила пошепки. Я відповів: "Звичайно, а що, не видно?". Більше вона мені питань не ставила", - повідомляє видання.

10 серпня 2016 року ФСБ оголосила про запобігання терактам на території Криму. Спроби так званих "українських диверсантів" прорватися на територію півострова, під час запобіганні яким загинули російські військовослужбовець і прикордонник, відбулися, за повідомленням ФСБ, в ніч на 7 і 8 серпня.

ФСБ повідомила про затримання у справі кількох осіб. Першим стало відоме ім'я Євгена Панова; 11 серпня в інтернеті з'явився відеозапис його допиту.

Також стало відомо про затримання Андрія Захтія (пізніше в Україні його впізнали як двічі судимого рецидивіста на прізвисько Зая).

Як пише "Медіазона", у справі також проходять житель Криму Ридван Сулемайнов і харків'янин Володимир Присич. За даними видання, вони обидва перебувають в СІЗО Сімферополя.

У жовтні завдяки правозахисникам з'ясувалося, що Панова і Захтія етапували до Москви. 5 грудня суд продовжив їм арешт. Захисники їх обох заявили, що їхні підзахисні не підтверджують надані раніше свідчення, пише "Медуза".

10 листопада ФСБ повідомила про затримання ще двох "українських диверсантів", які планували теракти в Криму. Спецслужба стверджує, що у них були знайдені боєприпаси і вибухівка. Імена затриманих - Олександр Бесараб та Дмитро Штибліков. Вони обидва були арештовані.

Влада України заперечує як причетність до підготовки терактів у Криму, так і зв'язок затриманих у цих справах з розвідкою. 11 серпня українська розвідка заявила, що в Криму сталася перестрілка між російськими військовими і прикордонниками.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в ніч на 7 серпня в районі Армянська двоє мирних жителів були поранені "групою п'яних російських десантників".