Сенат США схвалив законопроект про глобальний статус "закону Магнітського"

Сенат США схвалив законодавство про розширення прийнятого в 2012 році "закону Магнітського" на весь світ.

Відповідні поправки були прийняті в четвер, 8 грудня, в рамках затвердження щорічного акту про Національну обороні - обов'язкового для прийняття документа, який визначає політику міністерства оборони США на майбутній рік, передає DW.

"Закон Магнітського" передбачає візові заборони і заморожування майна чиновників РФ, причетних до смерті юриста Сергія Магнітського, який помер у російській в'язниці в 2009 році. Прихильники цього закону протягом багатьох років домагалися розширення його застосування на весь світ, щоб вводити санкції проти корупціонерів в будь-якій країні світу.

"Відвідування Сполучених Штатів і користування нашими фінансовими інститутами є привілеями, які не можуть поширюватися на гірших акторів на світовій арені", - заявив сенатор-демократ Бен Кардін - один з найбільш переконаних прихильників цього заходу.

Палата представників Конгресу США схвалила розширення "закону Магнітського" переважною більшістю голосів ще 2 грудня. Тепер подальша доля документа залежить тільки від президента США Барака Обами, який може або підписати його, або накласти на нього вето.