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У Києві на хабарі спіймали патрульного поліцейського

П'ятниця, 9 грудня 2016, 03:37

Прокуратура Києва спільно з співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі затримали під час отримання хабара інспектора одного з батальйонів управління патрульної поліції.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Правоохоронець вимагав гроші у матері місцевого жителя за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

 "Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 12500 грн", - йдеться в повідомленні.

 В даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК У (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Теми: поліціяхабар
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