У Києві на хабарі спіймали патрульного поліцейського

Прокуратура Києва спільно з співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі затримали під час отримання хабара інспектора одного з батальйонів управління патрульної поліції.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Правоохоронець вимагав гроші у матері місцевого жителя за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

"Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 12500 грн", - йдеться в повідомленні.

В даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК У (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та клопотання про обрання запобіжного заходу.