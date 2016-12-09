У Південній Кореї оголосили імпічмент президенту

У парламенті Південної Кореї оголосили імпічмент президенту країни Пак Кин Хє, консерваторці, яка займала жорстку позицію щодо Північної Кореї.

Про це повідомляє у п'ятницю газета The New York Times.

Голосуванню проти першої жінки-лідера країни передували кілька тижнів викривальних заяв у корупційному скандалі, який практично паралізував уряд і спричинив найбільші вуличні протести в історії країни.

Тепер долю Пак Кин Хє вирішить Конституційний суд країни, на час розгляду справи повноваження президента перейдуть до прем'єр-міністра Південної Кореї

Як повідомлялося, прокуратура пред'явила обвинувачення в корупції Пак Кин Хє, її близькій подрузі та двом колишнім помічникам.