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У Південній Кореї оголосили імпічмент президенту

П'ятниця, 9 грудня 2016, 08:36

У парламенті Південної Кореї оголосили імпічмент президенту країни Пак Кин Хє, консерваторці, яка займала жорстку позицію щодо Північної Кореї.

Про це повідомляє у п'ятницю газета The New York Times.

Голосуванню проти першої жінки-лідера країни передували кілька тижнів викривальних заяв у корупційному скандалі, який практично паралізував уряд і спричинив найбільші вуличні протести в історії країни.

Тепер долю Пак Кин Хє вирішить Конституційний суд країни, на час розгляду справи повноваження президента перейдуть до прем'єр-міністра Південної Кореї

Як повідомлялося, прокуратура пред'явила обвинувачення в корупції Пак Кин Хє, її близькій подрузі та двом колишнім помічникам.

"Українська правда" у Threads

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