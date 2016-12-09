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На Луганщині бойовики поранили двох бійців АТО

П'ятниця, 9 грудня 2016, 08:54

Двоє військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілу поблизу селища міського типу Новотошківське в Луганській області.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, передає Луганська ОДА у Facebook.

Загалом у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування бойовики 6 разів відкривали вогонь впродовж останньої доби.

По позиціях українських військовослужбовців поблизу смт Новотошківське Попаснянського району бойовики застосовували протитанкові гранатомети. У результаті обстрілу двоє захисників України зазнали поранень, їх доставили до шпиталю.

Крім того, в напрямку села Новоолександрівка зафіксовано два випадки порушення "режиму тиші". Бойовики били з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

У той же час бойовики з протитанкових гранатометів, БТР, зенітних установок та стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців поблизу сіл Кримське та Лобачеве Новоайдарського району.

Також вогонь вели з автоматичних та підствольних гранатометів у напрямку села Сизе Станично-Луганського району.

Теми: ДонбасАТОбойові діїЛуганська область
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