Швейцарія продовжила на рік заморозку мільйонів Януковича

Швейцарія продовжила на рік замороження рахунків екс-президентів Тунісу, Єгипту і України та осіб, пов’язаних з ними.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Федеральної ради Швейцарії.

"На своєму засіданні 9 грудня Федеральна рада вирішила продовжити на рік замороження усіх рахунків у Швейцарії повалених президентів Бен Алі (Туніс), Хосні Мубарака (Єгипет) та Віктора Януковича (Україна) та їхнього оточення і інших осіб, тісно пов’язаних з ними" - йдеться у повідомленні.

Метою такого рішення надання додаткового часу для кримінальних розслідувань у відповідних країнах.

Швейцарія заморозила активи Януковича у 2014 році строком на три роки. Термін дії цих санкцій спливає у лютому 2017 року. Йдеться про заморозку активів на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн).

"Кримінальні розслідування були ініційовані стосовно великої кількості осіб, що потрапили під дію цього заходу (заморозки рахунків – ред.) і до Швейцарії були звернення надати відповідне юридичне сприяння. Ці звернення принесли істотні проміжні результати, хоча потрібно більше часу для порушення кримінальних справ" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незадовго до закінчення терміну дії заморозки рахунків на початку 2018 року Федеральна рада Швейцарії проведе повторну оцінку ситуації і вирішить, чи продовжувати замороження рахунків і надалі.

Європейська правда