Бойовики у п’ятницю здійснили 14 обстрілів сил АТО

Бойовики у п’ятницю 14 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, вночі та зранку обстріли відбувалися на Луганському напрямку.

"Під вогонь гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапили Кримське, Новотошківське та урочище Шарів Кут. Снайпер вів вогонь поблизу Жовтого", - сказано у повідомленні.

Трохи пізніше обстріли розпочалися на Маріупольському напрямку. "З мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти 5 разів вели вогонь по Широкиному. Тут же стріляв і снайпер", - додали у прес-центрі.

Також з 82-міліметрових мінометів обстрілювали Красногорівку, а з гранатометів - Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вела і 122 міліметрова артилерія.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Авдіївку.

Українська правда