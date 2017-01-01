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У нічному клубі в Стамбулі невідомі відкрили стрілянину, є поранені

Неділя, 1 січня 2017, 00:56

Невідомі відкрили хаотичну стрілянину в нічному клубі в Стамбулі, в результаті атаки є постраждалі.

Про це повідомляє CNN Turk.

Повідомляється, що нападники були в костюмах Санта Клаусів.

Як повідомив місцевий телеканал NTV нападників було двоє, до 30 людей поранено, передає BBC. У клубі перебувало кілька сотень людей.

На місце нападу прибули поліцейські і бригади швидкої допомоги.

Як повідомляє Reuters, один з нападників досі перебуває в будівлі.

Теми: Туреччина
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