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Пашинський перед Новим роком прострелив ногу нападнику

Неділя, 1 січня 2017, 11:15
Пашинський перед Новим роком прострелив ногу нападнику

На Київщині  стався інцидент між депутатом Народного Фронту Сергієм Пашинським і мешканцем Васильківщини, Пашинський застосував вогнепальну зброю.

Про це повідомив депутат Сергій Пашинський на своїй сторінці Facebook, відповідне повідомлення є і на сайті поліції.

"Вечір перед Новим Роком пройшов для мене, на жаль, дуже прикро. Повертаючись близько 17:00 додому, ми з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі", - розповів Пашинський.

Він повідомив, що "вирішив вийти з машини, щоб звернути увагу людей, що були поруч з машиною, на небезпеку, на яку вони наражають інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темну пору доби".

"Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - розповів Пашинський.

Він додав, що вони перев’язали пораненому рану, відразу викликали швидку та поліцію.

"Я майже в нормі. Нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається що це було", - додав він.

У свою чергу в Нацполіції зазначили, що мікроавтобус дійсно стояв посередині неосвітленої дороги без габаритних вогнів.

Також в Нацполіції повторили версію Пашинського.

У повідомленні також зазначили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини.

"Працівники поліції встановили, що чолов’яга вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі всі учасники події встановлені, поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту", - додали в поліції.

Українська правда

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Теми: Пашинськийполіція
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