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У Давосі заявили, що форум відбудеться без Меркель та Олланда

Понеділок, 2 січня 2017, 20:52

Представники Всесвітнього економічного форуму у Давосі підтвердили, що канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд не візьмуть у ньому участі.

Про це пише "Німецька хвиля" з посиланням на dpa та представників Форуму.

"Нам прикро, але федеральний уряд (Німеччини), як і раніше, буде представлений делегацією високого рівня", - повідомили  представники ВЕФ.  

Як відомо, у 2016 році Меркель також не відвідала захід, регулярним гостем якого була багато років поспіль.

Причини відмови Меркель від участі у Давоському форумі не повідомляються. Німеччину на заході представлятимуть, зокрема, міністр фінансів Вольфганг Шойбле та міністр оборони Урсула фон дер Ляєн.

Також не приїде у Давос наприкінці січня й президент Франції Франсуа Олланд. Як зазначає видання, при цьому цьогоріч Форум уперше відвідає глава КНР та генсек ЦК КПК Сі Цзіньпін.

Загалом у Давосі чекають на понад 50 глав держав та урядів, а також на очільників провідних міжнародних корпорацій. 

Раніше ЗМІ з посиланням на представника Меркель повідомили, що канцлер Німеччини не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де, як очікується, домінуватиммуть дискусії з приводу майбутнього президентства Дональда Трампа. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельНімеччинаФранція
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