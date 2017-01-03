Одного бійця поранено, а один поранений днями – помер у Дніпрі

За добу 3 січня в зоні АТО відбулося 23 обстріли, один військовослужбовець України отримав поранення.

Таку інформацію станом на 18:00 вівторка повідомив прес-центр штабу АТО.

За його даними, на Маріупольському напрямку з озброєння БМП та гранатометів бойовики "неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному", також по Широкиному та Талаківці вели вогонь снайпери.

Із гранатометів та стрілецької зброї бойовики впродовж дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку: з 82 міліметрових мінометів – Луганське, а зі стрілецької зброї – Зайцеве та Луганське.

Між тим, канал "112 Україна" повідомляє, що у дніпровській лікарні ім. Мечникова помер один із військовослужбовців, яких напередодні доправили в медичну установу з зони АТО з пораненнями.

"У лікарні імені Мечникова помер боєць, якого доправили в Дніпро напередодні. 34-річого військового привезли в стані коми із численними осколковими пораненнями голови. Лікарі зробили все можливе, однак урятувати його не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Інші троє бійців, доставлених із зони АТО в перші дні нового року, зараз у реанімації.

Як зазначив у ефірі телеканалу головний лікар лікарні Сергій Риженко, поранення в бійців складні, але вони йдуть на одужання.