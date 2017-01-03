Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одного бійця поранено, а один поранений днями – помер у Дніпрі

Вівторок, 3 січня 2017, 18:40

За добу 3 січня в зоні АТО відбулося 23 обстріли, один військовослужбовець України отримав поранення.

Таку інформацію станом на 18:00 вівторка повідомив прес-центр штабу АТО.

За його даними, на Маріупольському напрямку з озброєння БМП та гранатометів бойовики "неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному", також по Широкиному та Талаківці вели вогонь снайпери.

Із гранатометів та стрілецької зброї бойовики впродовж дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку: з 82 міліметрових мінометів – Луганське, а зі стрілецької зброї – Зайцеве та Луганське.

Між тим, канал "112 Україна" повідомляє, що у дніпровській лікарні ім. Мечникова помер один із військовослужбовців, яких напередодні доправили в медичну установу з зони АТО з пораненнями.

"У лікарні імені Мечникова помер боєць, якого доправили в Дніпро напередодні. 34-річого військового привезли в стані коми із численними осколковими пораненнями голови. Лікарі зробили все можливе, однак урятувати його не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Інші троє бійців, доставлених із зони АТО в перші дні нового року, зараз у реанімації.

Як зазначив у ефірі телеканалу головний лікар лікарні Сергій Риженко, поранення в бійців складні, але вони йдуть на одужання.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: