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Розвідка США: за кібератаками стоїть Росія

Четвер, 5 січня 2017, 19:41
Розвідка США: за кібератаками стоїть Росія

Викрадення інформації з серверів Нацкомітету Демократичної партії США та подальше оприлюднення її під час президентських виборів було уповноважене вищим російським керівництвом.

Про це заявив під час слухань у сенатському Комітеті з питань збройних сил у четвер директор Офісу національної розвідки США Джеймс Клеппер, повідомляє Укрінформ.

"За нашими оцінками, лише найвище російське керівництво могло уповноважити останнє викрадення та розкриття даних, спрямоване на вибори (в США – ред.), враховуючи обсяг та уразливість тих, на кого це було націлено", - заявив керівник розвідки.

Він також висловив переконання, що Росія проводитиме кібероперації проти США і в майбутньому.

Як додав Клеппер, очікується, що вони будуть спрямовані на збір розвідувальної інформації, забезпечення процесу прийняття рішень російським керівництвом, проведення операцій впливу для підтримки військових та політичних цілей Росії, а також для підготовки кіберпростору для майбутніх цілей.

Крім того, Клеппер поінформував, що має дані про використання Росією кібертактики та інструментів з метою впливу на громадську думку в Європі і Євразії.

Водночас, він зауважив, що крім Росії Сполучені Штати мають загрозу в кіберпросторі з боку Китаю, Ірану, Північної Кореї, а також кримінальних та терористичних організацій, цілями яких є державні, комерційні, політичні установи і окремі громадяни США.

Раніше Reuters писав, що американські спецслужби отримали переконливі докази, що Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами матеріали Національного комітету Демократичної партії через третю сторону.

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