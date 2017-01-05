На під'їзді до Львова зламався поїзд "Інтерсіті" №743 сполученням "Дарниця-Трускавець", який прямує через Київ і Львів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У зв'язку з цим поїзд запізнюється вже на 1,5 години.

За словами пасажирів, поїзд зламався в дорозі, не доїхавши до Львова близько 40 км. В поїзді немає електрики і поступово знижується температура.

Пасажирам повідомили про те, що ведуться ремонтні роботи. Точних даних про терміни ремонту немає. Коли поїзд продовжить шлях невідомо.

Через приблизно дві години після поломки, після проведення ремонтних робіт поїзд продовжив рух. Незабаром він прибуде до Львова.