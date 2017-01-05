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Вибух в Сумах: Чоловік зізнався, що спеціально відкрив газ

Четвер, 5 січня 2017, 23:48

5 січня 59-річному чоловікові, який влаштував вибух в багатоповерховому будинку в Сумах, повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє прокуратура, чоловік визнав, що влаштував вибух навмисне.

"Підозрюваний під час допиту, в присутності свідків, повідомив, що він навмисне відкрив на кухні вентилі газової плити, а потім ще й пошкодив трубу, напустив у приміщення газу та підпалив цигарку", - наголошується в повідомленні.

В даний час чоловік перебуває в лікарні під постійним наглядом правоохоронців.

Вирішується питання про проведення судово-психіатричної експертизи щодо його осудності.

Увечері 3 січня в багатоповерховому будинку в Сумах стався вибух. В результаті загинула жінка, кілька людей отримали поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сумивибухпрокуратура
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