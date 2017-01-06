Аеропорт "Бориспіль" попередив про можливі затримки внутрішніх рейсів
П'ятниця, 6 січня 2017, 19:14
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" попередили про можливі затримки внутрішніх рейсів через негоду.
Про це 6 січня інформує прес-служба аеропорту в Facebook.
"Шановні пасажири, через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відслідковуються.
За змінами у розкладі рейсів можна стежити на он-лайн табло аеропорту.
В свою чергу за даними он-лайн табло аеропорту "Київ", станом на 20-ту годину скасовано один з рейсів до Одеси, інший – затримується.
Як застерігали синоптики, 6-7 січня очікується різке зниження температури вночі до 13-19 градусів морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20-26 градусів морозу), вдень до 11-17 градусів морозу; у південно-східній частині вночі та вдень до 6-13 градусів морозу. У південних та східних областях часом сніг, місцями сильний, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.
У Києві 6-7 січня очікується приріст снігового покриву в межах 10-15 см та зниження температури до 15-18 градусів.
Морозний циклон залишить Україну 9 січня.
Українська правда