"Все скінчено": Конгрес США офіційно затвердив перемогу Трампа

Конгрес Сполучених Штатів на спільному засіданні обох палат офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.

Засідання відбулося в п'ятницю, передає "Укрінформ".

"Все скінчено", – зауважив, вдаряючи молотком по трибуні після голосування віце-президент США Джо Байден, який також формально є головою Сенату.

У цей момент республіканці аплодували стоячи.

Під час процедури голосування декілька представників Демократичної партії намагалися заперечити рішення Колегії вибірників, наголошуючи на тому, що втручання Росії вплинуло на результат виборів.

Зокрема, конгресмен Джим Макговерн висловив своє заперечення з цього приводу. Його позицію підтримали конгресмени Джеймі Раскін, Преміла Даяпал та ще кілька конгресменів. Однак головуючий на засіданні Байден відхилив цей заклик, оскільки його не підтримали у Сенаті.

За процедурою, будь-хто із законодавців може висловити своє заперечення під час голосування. Однак воно матиме силу лише тоді, якщо його підтримають в обох палатах Конгресу США.

"Немає чого дискутувати – якщо заперечення не підписано сенатором, воно не може бути враховане", - зазначив у цьому зв'язку Байден.

Таким чином, останньою формальною процедурою, яка затвердить Трампа на посту президента США, залишається церемонія його інавгурації, яка призначена на 20 січня.

Під час голосування був також затверджений Майк Пенс на посту віце-президента США.