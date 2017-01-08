Через негоду на Різдво на дорогах загинуло 5 людей
Неділя, 8 січня 2017, 10:48
За минулу добу в результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян.
Про це повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції.
Складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях.
Станом на 9:00 рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У Херсонській області обмежено рух вантажних автомобілів.
Українська правда