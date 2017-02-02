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Постпред США в ООН засудила дії РФ на Донбасі і в Криму

Четвер, 2 лютого 2017, 23:38
Постпред США в ООН засудила дії РФ на Донбасі і в Криму

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, яка тільки що замінила на цій посаді Саманту Пауер, під час першого виступу в Раді Безпеки ООН засудила агресію Росії на Донбасі.

Про це вона заявила під час засідання Радбезу в четвер, передає "Укрінформ".

"Шкода, що під час мого першого виступу тут мені доводиться засуджувати агресивні дії Росії. Шкода тому, що це повторює багато ситуацій протягом багатьох років, коли представники США повинні були це робити. Так не повинно бути. Ми хотіли б, щоб наші відносини з Росією були б краще, проте похмура ситуація на сході України вимагає явного і чіткого засудження російських дій", - заявила представник Сполучених Штатів.

Вона закликала російське керівництво негайно зупинити ескалацію насильства.

"США стоять разом з народом України, який понад три роки страждає від окупації і військової інтервенції Росії", - зазначила Хейлі.

Американський дипломат також підкреслила, що схід України - не єдина частина країни, яка страждає від агресивних дій РФ. Вона заявила, що санкції, пов'язані з Кримом, зберігатимуться поки півострів не повернеться під контроль України.

"США продовжують засуджувати і закликають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - заявила вона.

Вона також заявила, що чіткий шлях для врегулювання ситуації на Донбасі - це повна імплементація Мінських угод.

 "США продовжують підтримувати ці домовленості", - зазначила Хейлі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбасКрим
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