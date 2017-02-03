Штаб АТО: На маріупольському напрямку – загострення масштабу 2014 року

Ворог активізував бойові дії на маріупольському напрямку.

Про це на брифінгу 3 лютого повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Там кількість ворожих обстрілів різко зросла: з 35 до 72. Із впевненістю можна сказати, що бойові дії розгорнулися вздовж усієї лінії фронту, чого не спостерігалося з 2014 року", – наголосив Мотузяник.

Ситуація в зоні АТО станом на 3 лютого. Для збільшення - клікнути

"Зокрема противник випустив по повному боєкомплекту з "Града" по Старогнатівці і Новогригорівці. У Гранітному, Чермалику, Гнутовому окупанти організували потужні артилерійські обстріли", – зазначив полковник.

"А в Широкиному ворог вів вогонь з установки "Град П" (так званий "Партизан"). Крім того в районі Широкиного російсько-окупаційні війська масово застосовували міномети, бронетехніку і легке озброєння", – повідомив речник АТО.

За словами Мотузяника, тривають варварські обстріли противника у Мар'їнському районі:

"Ціллю ворожих снарядів перш за все є цивільні об'єкти і мирні люди", – наголосив він.

Валентина Романенко, УП