Пєсков: "Паспорти ДНР/ЛНР" ніхто не визнає

Росія не визнавала "паспорти" організацій "ДНР" і "ЛНР", були лише окремі рішення місцевої влади або компаній.

Про це у п'ятницю заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "РИА Новости".

За його словами окремі рішення "продиктовані виключно гуманітарними міркуваннями".

"Це не офіційне визнання паспортів, мова йде про окремі рішення, які могли прийматися муніципальними, місцевими органами влади, а також різними компаніями, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, керуючись необхідністю дійсно гуманітарної допомоги цим людям, які проживають в районах Донбасу", - сказав Пєсков.

За його словами ці райони "знаходиться під суворим ембарго з боку України" і "Україна не займається соціальним забезпеченням, юридичним забезпеченням, паспортним забезпеченням".

"У цих людей приходять в непридатність діючі українські паспорти, і у них немає можливості отримати будь-які інші документи", - пояснив він.



Пєсков підтвердив, що офіційно Росія не визнає паспорти бойовиків: "Ні, досі ніяких визнань не було".

В коментарі "Українській правді" заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що мешканці ОРДЛО можуть оформити чи оновити український паспорт, приїхавши на підконтрольну Києву територію.

"Людина має перетнути лінію розмежування, звернутися до державної міграційної служби, або до центру надання адміністративних послуг, як роблять всі громадяни України", - сказав він.

За його словами, ніяких проблем із цим немає.