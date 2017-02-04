АТО: Обстріли з важкої артилерії тривають, троє бійців ЗСУ загинули

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли з РСЗВ БМ-21 "Град", важкої артилерії і мінометів по всій лінії зіткнення, за добу загинули троє бійців ЗСУ, семеро поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, використовуючи РСЗВ БМ-21 "Град", окупанти вели вогонь по Галіцинівці. Зі 152- та 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів били по Авдіївці, Луганському, Троїцькому та Зайцевому. По Пісках, Кам’янці, Авдіївці та Луганському неодноразово вогонь вели танки. З стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по Зайцевому.

На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град", 152- та 122-міліметрової артилерії обстріляно Талаківку. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Чермалик. З гранатометів – Гнутове. По Павлополю вогонь вів снайпер. По Водяному та Лебединському – БМП, по Чермалику ПТРК, а по Широкиному – БМП і танк.

На Луганському напрямку окупанти зі 152- та 122-міліметрова артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів вели вогонь по Троїцькому, Попасній, Новоолександрівці та Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Кримському та Катеринівці. По Станиці Луганській і Валуйському застосовували гранатомети і стріляв снайпер. Зенітні установки вели вогонь по Троїцькому.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 115 обстрілів. Троє наших військових загинули, семеро поранено.